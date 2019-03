Mainz

Archäologen informieren über Grabungsarbeiten in Mainz

28.03.2019, 04:16 Uhr | dpa

Wo einst ein traditionsreiches Kino samt Einkaufspassage stand, klafft nun im Zentrum von Mainz eine Baugrube. Wie so häufig in der Stadt wurden auch dort Gegenstände aus vergangenen Zeiten im Erdreich gefunden. Laut Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz sind darunter Funde, die bis in die Römerzeit zurückreichen. Heute wollen die Landesarchäologen vorstellen, was bislang entdeckt worden ist. Präsentiert werden soll unter anderem eine Auswahl von Gegenständen aus dem ausgehenden 19. und vom Anfang des 20. Jahrhunderts.