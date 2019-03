Immenhausen

Nur wenige Pfadfinder in Sachsen-Anhalt aktiv

28.03.2019, 05:47 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt sind im bundesweiten Vergleich nur wenige Kinder und Jugendliche als Pfadfinder aktiv. Laut einem Sprecher der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) zählen zum Diözesanverband Magdeburg etwa zehn Ortsgruppen mit insgesamt 500 Mitgliedern. Demnach ist die DPSG seit März 2010 in Sachsen-Anhalt aktiv. In ganz Deutschland zählt der katholische Verband etwa 95 000 Mitglieder.

Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) hat aktuell keine Gruppe im Landesverband Sachsen-Anhalt. Laut einer Sprecherin habe es früher Stämme gegeben, doch die Ehrenamtlichen fehlten. Deutschlandweit engagieren sich laut Sprecherin rund 30 000 Kinder und Jugendliche beim BdP. Beide Vereine gehören zum Ringverband RDP, zu dem nach Angaben insgesamt etwa 220 000 Mitglieder zählen.