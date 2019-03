Neuried

700 000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Neuried

28.03.2019, 05:53 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Neuried im Ortenaukreis ist ein Schaden von rund 700 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in der Nacht auf Donnerstag im Ober- und Dachgeschoss ausgebrochen. Ein Bewohner bemerkte den Brand, weckte die anderen Bewohner und alarmierte die Feuerwehr. Zwei Menschen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Wie es zu dem Brand kam war zunächst unklar.