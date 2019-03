Hamburg

Krankenhausmatratze geht in Flammen auf: Keine Verletzten

28.03.2019, 06:28 Uhr | dpa

In einer Hamburger Klinik ist eine Matratze in Flammen aufgegangen. Der Brand konnte in der Nacht zu Donnerstag schnell gelöscht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer war zunächst noch unbekannt. Um den Grund zu klären, wollten am Donnerstag Feuerwehr und Krankenhausmitarbeiter in einem Notstab zusammenkommen. Die Beseitigung der Rauchschäden durch die Feuerwehr dauerte bis in den Morgen an.