Osnabrück

Polizisten wollen mehr Zusammenarbeit

28.03.2019, 06:55 Uhr | dpa

Seit mehr als zehn Jahren fahren Polizisten aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden in der Grenzregion gemeinsam Streife - diese Kooperation soll ausgebaut werden. Künftig solle das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) noch flexibler für Ermittlungen, Fahndungs- und Unterstützungsmaßnahmen eingesetzt werden, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück, Marco Ellermann. So solle der gegenseitige Informationsaustausch entlang der Grenze ausgebaut werden, eventuell sogar mit einem gemeinsamen Informationszentrum. Am Donnerstag wollen Deutsche aus beiden Bundesländern und Niederländer das "Ahauser Übereinkommen" unterzeichnen, das die Zukunft des gemeinsamen Polizeiteams sichern soll.

Die wichtigste Änderung betrifft die Finanzierung: Bislang unterstützte die Europäische Union das Projekt; diese Finanzierung endet am 31. März 2019. Seit 2008 flossen rund 1,3 Millionen Euro europäischer Mittel in das Projekt, das laut Ellermann inzwischen als Vorbild auch für die Polizeizusammenarbeit an der deutsch-polnischen und deutsch-dänischen Grenze gilt. Künftig finanzieren die fünf Partnerbehörden das GPT alleine: die Polizeidirektion Osnabrück und die Bundespolizeidirektion Hannover, aus NRW die Kreispolizeibehörde Borken und aus den Niederlanden die Politie Oost-Nederland und die Koninklijke Marechaussee.

20 Polizisten gehen vom Dienstsitz Bad Bentheim aus auf Streifenfahrt auf beiden Seiten der Grenze - jeder Wagen ist mit einem Niederländer und einem Deutschen besetzt. Seit dem Start wurde das Team rund 18 000 Mal tätig. Mehr als 8000 Straftaten wurden aufgedeckt. Bei 7000 Einsätzen unterstützte das Team benachbarte Dienststellen. Unter anderem stellten die Beamten mehr als 350 Kilogramm Drogen mit einem Marktwert von mehr als acht Millionen Euro sicher.