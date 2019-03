Erfurt

Zoll findet Hinweise auf nicht gezahlten Mindestlohn

28.03.2019, 11:34 Uhr | dpa

Nach Kontrollen in Betrieben in Thüringen und Teilen Sachsens geht der Zoll mehreren Verdachtsfällen auf Verstöße gegen die Mindestlohnregelung nach. In Thüringen hätten sich in 25 Fällen Hinweise darauf ergeben, dass Arbeitnehmer nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn von 9,19 Euro pro Stunde erhalten, teilte das Hauptzollamt Erfurt am Donnerstag in Erfurt mit. Acht weitere mutmaßliche Verstöße fanden die Beamten in Südwestsachsen. In zwölf weiteren Fällen, darunter zehn in Thüringen, besteht der Verdacht auf Unregelmäßigkeiten bei der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen durch die Arbeitgeber.

Im Zuge einer bundesweiten Aktion vor wenigen Tagen hatte das Hauptzollamt Erfurt in beiden Bundesländern knapp 590 Beschäftigte in 80 Unternehmen zu ihren Arbeitsbedingungen befragt. In Thüringen schauten die Zöllner bei 55, in Sachsen bei 25 Arbeitgebern in die Geschäftsunterlagen. Gegen vier Arbeitgeber in Sachsen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen Meldepflichten eingeleitet.

Gegen den Inhaber eines Imbisses im thüringischen Nordhausen wird unter anderem wegen illegaler Beschäftigung von Ausländern ermittelt. Dort hatten die Kontrolleure einen ausländischen Beschäftigten ohne Ausweispapiere angetroffen. Bei ihm besteht der Verdacht des illegalen Aufenthalts und des Arbeitens ohne Arbeitserlaubnis. Das Hauptzollamt Erfurt ist für Thüringen und Südwestsachsen zuständig.