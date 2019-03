Wiesbaden

Inflationsrate in Hessen bleibt im März bei 1,1 Prozent

28.03.2019, 12:33 Uhr | dpa

Die Inflation in Hessen stagniert auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Die Verbraucherpreise lagen im März wie im Februar um 1,1 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im Januar hatte die jährliche Teuerungsrate 0,9 Prozent betragen. Von Februar auf März 2019 stieg das Niveau der Verbraucherpreise um 0,5 Prozent.

Für Wohnungsmieten mussten Verbraucher in Hessen im März des laufenden Jahres 1,6 Prozent mehr bezahlen als ein Jahr zuvor. Die Energiepreise legten nach Angaben der Statistiker im Jahresvergleich um 3,4 Prozent zu. Heizöl etwa wurde im Vergleich zum März 2018 um 12,8 Prozent teurer. Die Preise für Kraftstoffe zogen um 3,1 Prozent an, Strom verteuerte sich um 2,4 Prozent.

Nahrungsmittel waren den Angaben zufolge in Summe um 0,8 Prozent teurer als vor einem Jahr, vor allem für Gemüse (plus 9,7 Prozent) mussten Verbraucher mehr zahlen. Obst wurde günstiger (minus 6,1 Prozent).