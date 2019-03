Hamburg

"Sehr guter Job": Schüler befragen HSV-Coach Hannes Wolf

28.03.2019, 12:43 Uhr | dpa

Am Donnerstag hatte beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV auch der Nachwuchs das Wort. Im Rahmen des bundesweiten Girl's und Boy's Day befragten Schülerinnen und Schüler den HSV-Coach Hannes Wolf im Anschluss an die offizielle Pressekonferenz. Trainer des Traditionsclubs zu sein, sei ein "sehr guter Job", sagte der 37-Jährige, der auch Fragen zum E-Sport und den Länderspielreisen seiner Spieler beantwortete. Thema war auch die angestrebte Rückkehr des HSV in die Bundesliga: "Es werden noch acht spannende Wochen und acht spannende Spiele", sagte Wolf und versprach: "Wir werden alles versuchen, dass wir am Ende eine tolle Party feiern können."