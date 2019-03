Kiel

Holstein Kiel bestätigt: Der HSV will David Kinsombi

28.03.2019, 12:47 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV will David Kinsombi vom Nordrivalen Holstein Kiel verpflichten. "Der Hamburger Sportverein hat sein Interesse an David Kinsombi bei uns hinterlegt", sagte Holsteins Sportgeschäftsführer Fabian Wohlgemuth den "Kieler Nachrichten" (Donnerstag). Zuvor hatte die "Sport Bild" berichtet, dass Kiels Kapitän Kinsombi den Hamburgern bereits eine mündliche Zusage gegeben habe.

Ziehen lassen will Holstein den Mittelfeldspieler trotz des HSV-Interesses aber nicht. "Über den Umgang damit sind wir uns intern einig. David ist unser Kapitän und Kopf der Mannschaft, den wir nicht verlieren wollen", sagte Wohlgemuth. Kinsombis Vertrag in Kiel läuft noch bis 2021. Derzeit pausiert der 23-Jährige wegen eines Schienbeinbruchs. Sein bis dato letztes Spiel für Kiel bestritt er am 23. Dezember vergangenen Jahres - beim 3:1-Sieg über den HSV, zu dem er zwei Treffer beigesteuert hatte.