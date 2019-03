Frankenthal (Pfalz)

Plus bei Auftragseingang und Umsatz bei Pumpenhersteller KSB

28.03.2019, 13:05 Uhr | dpa

Gute Nachfrage vor allem in Asien und Europa haben dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB (Frankenthal) im Geschäftsjahr 2018 zu einem Plus bei Auftragseingang und Umsatz verholfen. Der Auftragseingang wuchs um 38,2 Millionen Euro auf 2,30 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 41,0 Millionen Euro auf rund 2,25 Milliarden Euro zu. Ohne Währungseinflüsse hätte das Wachstum mit einem Plus von 6 Prozent beziehungsweise 6,1 Prozent deutlich höher gelegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Das Ergebnis (EBIT) lag mit 74,7 Millionen Euro unter dem des Vorjahres. "Hier haben sich die bereits zum Halbjahr angekündigten Rückstellungen für ein Großprojekt in Großbritannien sowie Sonderabschreibungen negativ (...) ausgewirkt", teilte KSB mit.

"Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind wir mit dem Geschäftsjahr zufrieden, denn ohne die Währungseinflüsse hätten Auftragseingang und Umsatz unseren Prognosen entsprochen", sagte Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, einer Mitteilung zufolge. "Selbstverständlich sind wir vom wirtschaftlichen Ergebnis enttäuscht." Mit Korrekturmaßnahmen und einem Struktur- und Wachstumsprogramm werde das Unternehmen "die Weichen auf langfristiges profitables Wachstum stellen".

Das 1871 in Frankenthal gegründete Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 15 000 Mitarbeiter. KSB stellt unter anderem Pumpen zur Meerwasserentsalzung und zur Kühlung der Leistungselektronik von Lokomotiven und Windrädern her.