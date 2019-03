Wiesbaden

Hessen leisten 2018 so viele Arbeitsstunden wie noch nie

Eine elektronische Stechuhr zur Arbeitszeiterfassung hängt am 20.01.2016 im Industriemuseum Chemnitz (Sachsen). Foto: Jan Woitas/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Rund 4,7 Milliarden Stunden haben Beschäftigte in Hessen 2018 gearbeitet. Das sind 62 Millionen Stunden mehr als im Jahr zuvor und ein neuer Höchststand, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Grund für den Anstieg sei vor allem die gewachsene Zahl der Erwerbstätigen im Land, erklärten die Statistiker. Diese ging 2018 um 1,4 Prozent auf 3,48 Millionen Personen nach oben und erreichte damit ebenfalls einen Rekord.

Im Schnitt habe ein Erwerbstätiger 1359 Stunden im Jahr 2018 gearbeitet - etwas weniger als im Vorjahr, als 1360 Stunden verzeichnet wurden. Bei Arbeitnehmern seien 1306 Stunden angefallen, etwas mehr als 2017 (1303 Stunden). Bei Selbstständigen und mithelfende Familienangehörige habe die Zahl 1896 Stunden (2017: 1911 Stunden) betragen. Nach Branchen sei die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden im Dienstleistungsbereich, im Produzierenden Gewerbe sowie auf dem Bau und in Handel, Verkehr, Gastgewerbe nach oben gegangen.