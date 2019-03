Hannover

Land fördert Tierschutz bei Stallbauten

28.03.2019, 14:58 Uhr | dpa

Niedersachsen will in diesem Jahr Investitionen von Landwirten in ihre Ställe insbesondere dann fördern, wenn diese Umwelt-, Klima- und Tierschutz voranbringen. Ab Mitte April können Bauern bei der Landwirtschaftskammer Anträge auf einen Zuschuss für ihre Investitionen stellen, wie der Landesbauernverband am Donnerstag mitteilte. Insgesamt steht ein Betrag von zehn Millionen Euro zur Verfügung, wobei jeder Euro Zuschuss zusammen mit den Eigenmitteln des Landwirts insgesamt Investitionen in fünffacher Höhe auslöst. Dieser Betrag kommt in erster Linie Handwerkern und anderen Unternehmen im ländlichen Raum zugute.

Zusätzlich legt das Land laut Verband ein Förderprogramm für Güllebehälter in Höhe von ebenfalls zehn Millionen Euro auf. Hier beginnt die Antragstellung im Juni. Betriebe ohne Tierhaltung erhalten 40 Prozent Zuschuss, solche mit Tierhaltung 30 Prozent. Das Land will damit den Gülleeinsatz in Ackerbaubetrieben attraktiver machen. Die Gülleflut in Regionen mit intensiver Tierhaltung sorgt dort derzeit noch für eine Beeinträchtigung des Grundwassers. In Landstrichen mit Ackerbau kann die Gülle indes als Dünger Verwendung finden. Behälter zur Zwischenlagerung können dies erleichtern.