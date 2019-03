Lindau (Bodensee)

Evangelische Landeskirche: Fachstelle für Lebensbegleitung

28.03.2019, 15:40 Uhr | dpa

Ein neues Projekt der evangelischen Kirche soll Menschen bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen intensiver begleiten. Das hat das oberste Entscheidungsorgan der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern während Landessynode in Lindau am Bodensee beschlossen. Wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte, soll dazu in Nord- und Südbayern jeweils eine Fachstelle eingerichtet werden und die Pfarrämter entlasten. Die Projektkosten liegen bei etwa 3,25 Millionen Euro.

Am Donnerstag endete die Frühjahrstagung des evangelischen Kirchenparlaments im Allgäu. Insgesamt wurden Beschlüsse zu 15 Anträgen gefasst. Die Debatte um die Erhöhung der Lebensarbeitszeit der Pfarrer sowie Kürzungen bei Pensionen und Weihnachtsgeld wurde während der Tagung zurückgezogen und daher nicht besprochen. Ob es Inhalt der nächsten Tagung sein wird, konnte noch nicht bestätigt werden. Das nächste Treffen des evangelischen Kirchenparlaments findet im Herbst 2019 in Bamberg statt.