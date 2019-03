Frankfurt am Main

Sechs Jahre Haft für Beteiligung an Überfall auf Juwelier

28.03.2019, 15:54 Uhr | dpa

Nach einem Raubüberfall auf einen Juwelier ist ein 33 Jahre alter Mann vom Landgericht Frankfurt zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. In dem am Donnerstag bekannt gewordenen Urteil blieb die Strafkammer erheblich hinter dem Antrag der Staatsanwaltschaft zurück, weil eine in Österreich verhängte einschlägige Vorstrafe nicht vollständig angerechnet werden konnte.

Bei dem Überfall im Februar 2014 hatten drei bewaffnete Räuber die Schaukästen und Glasvitrinen des Juweliers im Main-Taunus-Zentrum zerschlagen, die Mitarbeiter bedroht und eingeschüchtert und Uhren im Wert von 540 000 Euro geraubt. Einer der Männer wurde bereits im Herbst vergangenen Jahres zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt, der dritte Täter ist derzeit noch unbekannt.

Während des ersten Prozesses saß der nun verurteilte Mann in österreichischer Haft wegen eines Überfalls in Graz. Die Beteiligung an dem Überfall im Einkaufszentrum bestritt er vehement: Als Entlastungszeugen führte er sogar den damaligen kroatischen Präsidenten an, bei dem er zum Tatzeitpunkt gewesen sei. Die Strafkammer hielt die Indizien für seine Tatbeteiligung jedoch für überzeugend.