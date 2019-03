Erfurt

Untreue-Verdacht: Ermittlungen in Busunternehmen

28.03.2019, 16:21 Uhr | dpa

Wegen der möglichen Veruntreuung von Firmengeldern ermittelt die Staatsanwaltschaft Erfurt in einem privaten Busunternehmen in Arnstadt (Ilm-Kreis). Eine dort beschäftigte Person stehe im Verdacht, private Anschaffungen und Dienstleistungen auf Firmenkosten im Wert von insgesamt 160 000 Euro bezahlt zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt am Donnerstag auf Anfrage.

In diesem Zusammenhang wurden am Dienstag Firmenräume durchsucht und Unterlagen sichergestellt. Das Unternehmen bedient nach Angaben auf seiner Internetseite mehrere Regional- und Stadtbuslinien im Ilm-Kreis und Kreis Gotha. Nach Informationen der "Thüringer Allgemeinen", die zuvor darüber berichtet hatte, richten sich die Ermittlungen gegen den Geschäftsführer. Laut Zeitung soll es um die Anschaffung eines Wohnmobils und Handwerkerleistungen für den Umbau einer Garage gehen.