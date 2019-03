Erfurt

Thüringer Software-Entwickler mit Preis geehrt

28.03.2019, 17:36 Uhr | dpa

Drei IT-Firmen aus Jena sind die Gewinner des erstmals vom Land vergebenen Thüringer Open-Source-Preises für die Entwicklung von Softwareprogrammen. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) übergab die mit insgesamt 15 000 Euro dotierten Preise am Donnerstag in Erfurt. Die ausgezeichneten Unternehmen haben unter anderem Systeme für die digitale Verwendung von Formularen und für die Verarbeitung von Messwerten an Elektrofahrzeugen entwickelt. In Erfurt hatten sich am Donnerstag rund 80 Aussteller zur Mitteldeutschen Messe für Digitalisierung ITLS getroffen.

Der mit 7500 Euro verbundene erste Preis ging an die Firma Tritum GmbH, der zweite Preis und 5000 Euro an Xceptance Software Technologies GmbH und der dritte an die Firma GraphDefined GmbH, die 2500 Euro Preisgeld erhielt. Open-Source-Programme sind Software oder digitale Plattformen, die von jedem Anwender unentgeltlich genutzt, kopiert und verändert werden dürfen. Nach Meinung von Tiefensee kann dieses Prinzip gerade kleineren Unternehmen Zugang zu Innovationen und Geschäftsmodellen verschaffen, von denen sie sonst ausgeschlossen werden.