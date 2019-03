Waiblingen

Sechs Verletzte bei Brand in Firmenhalle

28.03.2019, 18:32 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Halle in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei sechs Menschen verletzt worden. Eine Müllpresse in der Halle eines Entsorgungsbetriebes hatte am Donnerstagnachmittag Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Sechs Menschen erlitten dabei eine Rauchvergiftung. Am frühen Abend war die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.