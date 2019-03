Emden

Fosen übernimmt insolvente Nordseewerke

28.03.2019, 19:35 Uhr | dpa

Der norwegische Schiffsbauer Fosen Yard übernimmt die insolventen Nordseewerke im ostfriesischen Emden zum 1. April. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Hannover am Donnerstag mit. "Der neue Gesellschafter Fosen glaubt an den Standort Emden und die Fortführung des Betriebs der Werft", sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). "Mit der jetzigen Übernahme und unter neuem Namen geht Fosen den nächsten Schritt, um dem Schiffbau-Standort Emden nach Monaten der Ungewissheit eine echte Perspektive aufzuzeigen."

Wie die "Ostfriesen-Zeitung" berichtete, werden die zur Zeit noch 73 Mitarbeiter der Nordseewerke übernommen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nannte die Übernahme "eine sehr positive Entwicklung". Die Landesregierung werde Fosens Handeln aktiv begleiten. "Uns ist bewusst, dass das Gelände der ehemaligen Nordseewerft für Emden eine ganz besondere Bedeutung hat", sagte Weil der Zeitung.

Die Werft hatte am 16. Januar Insolvenz angemeldet, zum vierten Mal innerhalb von sechs Jahren. Der norwegische Hauptgesellschafter hatte danach seine Bereitschaft signalisiert, das Unternehmen zu übernehmen und die Belegschaft an der neuen Firma zu beteiligen.