Wiesbaden

Parteivorsitz: SPD-Generalsekretärin Faeser will kandidieren

28.03.2019, 20:28 Uhr | dpa

Die Generalsekretärin der hessischen SPD, Nancy Faeser, will neue Parteivorsitzende werden. Sie werde beim Landesparteitag im November kandidieren, erklärte sie nach einer Sitzung des SPD-Landesvorstandes am Donnerstag in Butzbach im Taunus. "Diese Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht, denn auf jede und jeden, die oder der Thorsten Schäfer-Gümbel nachfolgt, warten große Aufgaben."

Es gelte, die Partei nach dem enttäuschenden Wahlergebnis vom 28. Oktober neu zu motivieren und die Strukturen zu reformieren. Die 48-jährige Faeser sitzt als Abgeordnete im hessischen Landtag, die Juristin ist innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion.

Der langjährige Parteivorsitzende Schäfer-Gümbel hatte vor wenigen Tagen erklärt, bis zum Herbst seine Ämter als Landesvorsitzender, Landtagsfraktionschef und stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender aufgeben zu wollen. Zum 1. Oktober will Schäfer-Gümbel zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) wechseln. Der Aufsichtsrat der Organisation muss am 9. April über die Personalie entscheiden.