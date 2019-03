Bremen

Landtagswahl in Bremen: CDU setzt auf Bildung

28.03.2019, 21:37 Uhr | dpa

Im Bundesland Bremen zieht die CDU mit einem Schwerpunkt auf dem Thema Bildung in den Wahlkampf. Seit vielen Jahren belege Bremen bei bundesweiten Vergleichen den letzten Platz. Dies müsse sich dringend ändern, sagte der CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder am Donnerstagabend bei einem Parteitag, bei dem das Wahlprogramm verabschiedet wurde. Bremer Schülerinnen und Schüler sollten die gleichen Zukunftschancen haben wie Kinder und Jugendliche aus anderen Bundesländern. "Ich kämpfe für einen verlässlichen Ganztag", sagte der 57 Jahre alte Softwareunternehmer, der als Quereinsteiger in die Politik kam. "Ich kämpfe für eine Unterrichtsgarantie." Außerdem brauche es eine klare Leistungsüberprüfung durch Noten ab der dritten Klasse.

Als Bürgermeister werde er Bremen voranbringen, versprach er. Aber: "Auch ein CDU-geführter Senat kann nicht zaubern", sagte er unter anderem mit Verweis auf die hohen Schulden des Bundeslandes. Sein Vorstoß für eine flexible Schuldentilgung wurde von den rund 160 wahlberechtigten CDU-Mitgliedern angenommen. Meyer-Heder sagte, der Abbau der immensen Schulden des Bundeslandes habe hohe Priorität. Um wichtige Projekte finanzieren zu können, brauche es möglicherweise aber eine flexiblere Gestaltung des Tilgungsplanes.

Die CDU will die Sanierungshilfen des Bundes von 2020 bis 2035 komplett in die Schuldentilgung einbringen. Der neuen Linie zufolge soll es aber möglich sein, in einzelnen Jahren weniger als 400 Millionen Euro zu tilgen. Bedingung ist, dass dies in anderen Jahren bis 2035 wieder ausgeglichen wird und insgesamt der Schuldenberg bis 2035 um 6 Milliarden Euro abgebaut wird.

Im kleinsten Bundesland wird am 26. Mai eine neue Bürgerschaft gewählt, parallel zur Europawahl. Bremen ist das einzige Land, in dem die SPD seit 1945 ununterbrochen den Regierungschef stellt. Die CDU will das ändern. "Wir wollen einen politischen Neuanfang", sagte Meyer-Heder. "Ich freue mich darauf."