Hannover

Arbeitskräfte im März weiter gefragt

29.03.2019, 01:13 Uhr | dpa

Trotz eines leichten Rückgangs hält die starke Nachfrage nach Arbeitskräften in Niedersachsen im März an - und ist auch in Bremen stabil. Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen dürfte in den kommenden Monaten angesichts der noch immer stabilen Konjunktur hoch bleiben, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Hannover mit. In Bremen sei der regionale Stellenindex zur Nachfrage nach Arbeitskräften im März zwar deutlich gestiegen, der Grund dafür sei aber die falsche Information eines Arbeitgebers. Ohne diesen Effekt läge der Index auf dem Niveau des Vormonats. Am Freitag legt die Agentur ihre Arbeitsmarktzahlen für März vor.

Im Februar war die Arbeitslosenquote in Niedersachsen deutlich auf 5,3 Prozent gesunken - nach 5,8 Prozent ein Jahr zuvor. In Bremen sank die Arbeitslosenquote auf Jahressicht um 0,5 Prozentpunkte auf 9,8 Prozent.