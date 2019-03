Saarbrücken

Regionaldirektion stellt Arbeitsmarktzahlen für März vor

29.03.2019, 02:02 Uhr | dpa

Der Schriftzug der "Agentur für Arbeit" ist am Gebäude der Bundesagentur für Arbeit angebracht. Foto: Fabian Sommer/Archivbild (Quelle: dpa)

Zum Ende des ersten Quartals 2019 veröffentlicht die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit neue Zahlen zum Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz. Sie stellt die Daten für März heute in Saarbrücken vor. Im Februar waren rund 101 900 Frauen und Männer in Rheinland-Pfalz arbeitslos gemeldet. Das waren 1,3 Prozent weniger als vier Wochen zuvor und sogar 5,3 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Die Arbeitslosenquote betrug wie im Januar 4,6 Prozent, lag damit aber unter dem Wert vom Februar 2018 mit 4,9 Prozent.