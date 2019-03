Warthausen

Diskussion um Notfallsanitätergesetz: Spahn besucht DRK

29.03.2019, 02:38 Uhr | dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird heute über das umstrittene Notfallsanitätergesetz beim Deutschen Roten Kreuz in Biberach diskutieren. Dem Gesetz zufolge dürfen Notfallsanitäter nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt eigenverantwortlich heilkundlich tätig werden. In der Praxis ist dies oftmals ein Problem, da Notfallsanitäter meist zuerst vor Ort sind und durch ein schnelles Eingreifen möglichen Gesundheitsschäden vorbeugen könnten. Die Ausübung der Heilkunde kann jedoch eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr zur Folge haben. Das DRK in Biberach plant, Spahn Lösungsansätze für eine Anpassung des Gesetzes vorzustellen.