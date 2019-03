Frankfurt am Main

Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen hat keine Ausbildung

29.03.2019, 03:23 Uhr | dpa

Ein Schild in der Form eines Stoppschildes mit der Aufschrift "Jobs" hängt an einem Messestand. Foto: Martin Schutt/Archivbild (Quelle: dpa)

Mehr als die Hälfte aller Arbeitslosen in Hessen hat keine Ausbildung. Darauf hat die Bundesagentur für Arbeit anlässlich der Arbeitslosenzahlen für den März hingewiesen, die heute vorgestellt werden. Demnach verfügen mehr als 90 000 Arbeitslose (58 Prozent) nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung. Sie sind weit stärker (Quote von 16,1 Prozent) von Arbeitslosigkeit getroffen als Menschen mit einem erlernten Beruf (2,3 Prozent). In den seltensten Fällen (1,8 Prozent) sind Akademiker ohne Job.

Zwar haben in den vergangenen Jahren auch viele Ungelernte neue Stellen gefunden, das weiterhin anhaltende Problem des Fachkräftemangels könnten sie aber nicht lösen, erklärte der Chef der Direktion Hessen, Frank Martin. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibe hoch und der Mangel an Bewerbern werde sich in noch längeren Vakanzzeiten bei freien Stellen zeigen. Ungelernte Arbeitnehmer trügen auch das höchste Risiko, den Job wieder zu verlieren.

Für den März wird eine saisonale Belebung des hessischen Arbeitsmarktes und ein Rückgang der Arbeitslosenzahl erwartet. Im Februar waren 155 679 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 4,6 Prozent entsprach.