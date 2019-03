Hamburg

Indiebookday wirbt am 30. März für unabhängige Verlage

29.03.2019, 06:48 Uhr | dpa

Der Gesellschafter des Mairisch Verlag, Daniel Beskos, am Stand des Mairisch Verlages der Leipziger Buchmesse in Leipzig. Foto: Arno Burgi/Archiv (Quelle: dpa)

Kurz nach der Leipziger Buchmesse wirbt der Indiebookday am 30. März wieder für kleine, unabhängige Verlage. "Grundgedanke des Indiebookdays ist, sogenannte Independent-Verlage für einen Tag in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken", sagte Initiator Daniel Beskos vom Hamburger Mairisch Verlag. Jeder ist am Indiebookday aufgerufen, sich in einem Buchladen ein Buch aus einem unabhängigen Verlag zu kaufen und etwas darüber in einem sozialen Netzwerk mit dem Hashtag #indiebookday zu posten.

Schon der erste Indiebookday 2013 bekam in den deutschsprachigen Ländern große Aufmerksamkeit, Buchhändler organisierten Schaufenster, Lesungen und Gesprächsrunden zu diesem Tag, Verlage veröffentlichten am Indiebookday Neuerscheinungen, Tausende von Lesern posteten ihre Käufe online. In den vergangenen Jahren kamen auch viele Teilnehmer aus dem Ausland dazu.