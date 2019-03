Schwerverletzter bei Auffahrunfall auf Autobahn 38

29.03.2019, 07:01 Uhr | dpa

Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der Autobahn 38 (Heiligenstadt - Nordhausen) schwer verletzt worden. Wohl aus Unaufmerksamkeit ist der Mann in der Nacht zu Freitag zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Breitenworbis auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren, wie die Landeseinsatzzentrale in Erfurt mitteilte. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Mit einem Rettungshubschrauber kam er ins Krankenhaus. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn 38 in Richtung Leipzig rund drei Stunden gesperrt.