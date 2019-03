Zwickau

Tankstelle in Zwickau überfallen

29.03.2019, 07:06 Uhr | dpa

Zwei Männer haben in Zwickau eine Tankstelle überfallen. Mit einer Waffe zwangen sie am Donnerstagabend die Angestellte, Geld herauszugeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß mit einer noch unbekannten Menge Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.