"Irmelin" bringt Sonne und bis zu 20 Grad

Hoch "Irmelin" beschert den Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einen sonnigen Samstag. Im Verlauf des Freitags kämpfe sich die Sonne bereits immer mehr durch die Wolken durch, sagte Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Der Samstag sei dann mit 17 bis 19 Grad der schönste Tag des Wochenendes. Stellenweise seien auch bis zu 20 Grad möglich. Am Sonntag gingen die Temperaturen dann allerdings schon wieder auf 11 bis 13 Grad zurück. Die Sonne scheine nur noch ab und zu. Viel Regen werde aber nicht erwartet.

Die neue Woche startet dann frostig. In der Nacht zu Montag sinken laut DWD die Temperaturen bei sternenklarem Himmel auf 1 bis minus 3 Grad.