Mainz

Wechselhaftes Wetter am Wochenende in Rheinland-Pfalz

29.03.2019, 08:31 Uhr | dpa

Das letzte Wochenende im März bringt in Rheinland-Pfalz schon einmal einen Vorgeschmack auf das wechselhafte Aprilwetter: Nach Nebel und Frost in der Nacht sind Samstag tagsüber Temperaturen von bis zu 21 Grad zu erwarten, kein Niederschlag und nur nachmittags einige Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Solche starken Temperaturschwankungen seien typisch für die Jahreszeit, sagte ein DWD-Sprecher. Am Sonntagnachmittag soll es vor allem im Norden Regen und Wolken geben, bei Temperaturen von dann nur noch um die 15 Grad.