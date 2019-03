Offenbach am Main

Bis zu 21 Grad am Samstag in Hessen erwartet

29.03.2019, 09:31 Uhr | dpa

Trockene Luft sorgt am Wochenende in Hessen für große Temperaturschwankungen. Während nachts in einigen Regionen mit Frost zu rechnen ist, sind am Samstag tagsüber Frühlingstemperaturen von bis zu 21 Grad zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Die Luft sei momentan sehr trocken und kühle sich deshalb besonders schnell ab, erläuterte ein DWD-Sprecher die starken Temperaturschwankungen. In Südhessen bleibe es auch am Sonntag sonnig und warm. Im Norden sei dann allerdings mit Wolken, Regen und Temperaturen um die 14 Grad zu rechnen.