Berlin

Arbeitsmarkt robust: Agentur auf Germania-Aus eingestellt

29.03.2019, 10:02 Uhr | dpa

Mehr Erwerbstätige, weniger Langzeitarbeitslose: Der Arbeitsmarkt in Berlin bleibt trotz nachlassenden Wirtschaftswachstums robust. "Die Beschäftigung steigt weiter, auch weil die Unternehmen sich zunehmend knappe Fach- und Arbeitskräfte sichern", teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mit. Die Arbeitslosenquote in der Hauptstadt sank im März auf 7,8 Prozent. Sie liegt damit 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Februar und 0,7 Punkte unter dem Vorjahreswert.

Regionaldirektionschef Bernd Becking versicherte, die Agenturen seien darauf vorbereitet, Beschäftigte der Berliner Fluggesellschaft Germania zu betreuen. Die 1700 Beschäftigten erhalten in diesen Tagen ihre Kündigung, nachdem eine Rettung der insolventen Airline nicht gelungen war. 770 Betroffene leben in Berlin und Brandenburg. Nicht alle würden sich arbeitslos melden, hieß es bei der Agentur. Wie bei der Air-Berlin-Pleite dürfe ein Teil der Mitarbeiter schon neue Jobs in Aussicht haben.

Insgesamt waren im März 150 700 Berliner Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, das waren 2353 weniger als im Februar und gut 11 000 weniger als ein Jahr zuvor. Um etwa 69 000 höher fiele diese Zahl hingegen aus, rechnete man Erwerbslose hinzu, die beispielsweise kurzfristig arbeitsunfähig sind oder sich weiterqualifizieren. Diese sogenannte Unterbeschäftigung nahm im März nicht so stark ab wie die Arbeitslosenzahl.