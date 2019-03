Wesel

20-Jähriger von ICE erfasst: Ermittler finden Kopfhörer

29.03.2019, 11:23 Uhr | dpa

Polizei, Notarzt und Feuerwehr sind an der Unfallstelle an einem Bahnübergang in Wesel im Einsatz. Foto: Arnulf Stoffel (Quelle: Arnulf Stoffel/dpa)

Nach dem tödlichen Unfall eines 20-Jährigen an einem Bahnübergang in Wesel haben die Ermittler Kopfhörer am Unfallort gefunden. Mehrere Zeugen hätten übereinstimmend gesagt, dass der junge Mann Kopfhörer getragen habe, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Der 20-Jährige war am Donnerstag von einem ICE erfasst worden, nachdem er mit seinem Fahrrad trotz geschlossener Schranken auf die Gleise gefahren war.

Die Ermittlungen gingen am Freitag weiter, wie der Sprecher sagte. Demnach sollte die Staatsanwaltschaft unter anderem entscheiden, ob die Leiche obduziert wird.

Vier Zeugen hatten nach dem Unfall einen Schock erlitten und mussten behandelt werden. Der Zugführer wurde nach Polizeiangaben nach Hause gebracht. Der ICE war am Donnerstag auf dem Weg von Basel nach Amsterdam, die Strecke zwischen Oberhausen und Emmerich musste für mehrere Stunden gesperrt werden.