ALBA Berlin will Pokal-Revanche in Bamberg

29.03.2019, 11:28 Uhr | dpa

Sechs Wochen nach dem verlorenen Pokalfinale bei Brose Bamberg bekommt ALBA Berlin in der Basketball-Bundesliga die Chance zur Revanche. Am Sonntag treten die Berliner erneut bei den Franken an (18.00 Uhr). "Das hat schon eine Weile wehgetan. Deshalb wollen wir jetzt die Revanche", kündigte Guard Martin Hermannsson an. Für Kapitän Niels Giffey ist das sogar eine "Extra-Motivation".

In dem Spiel geht es vor allem darum, sich eine gute Platzierung für die Playoffs zu sichern. Bamberg ist Tabellendritter, die Berliner Fünfter, beide haben dieselbe Anzahl von Minuspunkten. "Wer dieses Spiel gewinnt, hat anschließend einen kleinen Vorteil", glaubt Hermannsson. Denn ALBA will möglichst lange in den Playoffs den Heimvorteil haben. "Wir haben ja letzte Saison und auch zuletzt im Eurocup gesehen, wie wichtig der sein kann", sagte Giffey.

Bamberg ist allerdings gut in Form, gewann inklusive Pokalfinale die letzten zehn Spiele auf nationaler Ebene. "Sie haben sich im Laufe der Saison verbessert", warnte Giffey. Mit schnellem Basketball und mehr Physis wollen die Berliner aber den Lauf der Franken stoppen. "Wir werden unseren besten Basketball spielen müssen, wenn wir dort etwas mitnehmen wollen", sagte Hermannsson.

ALBA sieht sich mittlerweile in einer besseren Verfassung. Ging man in das Pokalfinale Mitte Februar noch arg geschlaucht, konnte man sich dieses Mal eine ganze Woche vorbereiten. "Das war wichtig, um uns auch mal kurz zu erholen", sagte Trainer Aito Garcia Reneses. "Wenn du in so vielen Wettbewerben vertreten bist, ist es manchmal schwierig sich immer wieder neu zu fokussieren", meinte der Spanier.

Der überraschende Einzug in das Eurocup-Finale am vergangenen Freitag hat ALBA zwar einen neuen Schub und neues Selbstvertrauen gebracht, bürgt aber auch eine gewisse Gefahr. "Wir müssen jetzt den Eurocup mal kurz zur Seite legen und uns wieder voll auf die Liga konzentrieren", warnte Hermannsson.