Daimler: Vans-Chef Mornhinweg hört auf

29.03.2019, 11:28 Uhr | dpa

Die Transporter-Sparte des Daimler-Konzerns bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Leiter Mercedes-Benz Vans, Volker Mornhinweg, geht zum 1. Mai in den Ruhestand, wie der Dax-Konzern am Freitag in Stuttgart mitteilte. Seine Aufgaben übernimmt Marcus Breitschwerdt, der bisher den Vertrieb der Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars in Europa leitet. Der 59-jährige Mornhinweg war 39 Jahre lang bei Daimler tätig. Breitschwerdt (57) ist seit 1991 im Unternehmen. "Marcus Breitschwerdt wird wichtige Impulse setzen, um das Geschäftsfeld nachhaltig profitabel zu machen", sagte der im Konzernvorstand für die Vans-Sparte verantwortliche Wilfried Porth.