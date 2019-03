Stuttgart

VfB-Trainer Weinzierl genervt von Sosa-Aussagen

29.03.2019, 11:33 Uhr | dpa

Der Spieler Borna Sosa vom VfB Stuttgart blickt in die Kamera. Foto: Jan-Philipp Strobel/Archiv (Quelle: dpa)

Trainer Markus Weinzierl vom VfB Stuttgart hat seinen Außenverteidiger Borna Sosa für dessen öffentliche Unmutsbekundungen kritisiert. Der Kroate hatte sich vergangene Woche in einem Interview über Weinzierl und seine Reservistenrolle beim VfB beschwert. "Das kann man natürlich überhaupt nicht gebrauchen solche Aussagen, in unserer Situation noch dazu", sagte Weinzierl am Freitag. Sosa habe das Ganze beschädigt mit seinen Aussagen. "Sowas darf nicht mehr vorkommen", sagte der 44-Jährige.

Dennoch sei die Sache für ihn nach einer Aussprache mit Sosa erledigt. Ob der Linksverteidiger für das Spiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt im Kader des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten steht, ließ der Coach aber offen. "Ich stelle den Kader und die Aufstellung so zusammen, dass der VfB Stuttgart gewinnt", sagte Weinzierl. Alle Spieler seien fit und gesund von ihren jeweiligen Nationalmannschaften zurückgekommen.