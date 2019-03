Saarbrücken

Wieder weniger Arbeitslose

29.03.2019, 11:37 Uhr | dpa

Der Frühling hat den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz belebt. "Insbesondere in den Gartenbau- und Bauberufen wurden im März weniger Arbeitslose gezählt", teilte Walter Hüther, Geschäftsführer Interner Service der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, am Freitag in Saarbrücken mit.

Im März waren in Rheinland-Pfalz 99 100 Frauen und Männer arbeitslos, 2800 oder 2,8 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit um 4200 oder 4,1 Prozent zurück.

Die Arbeitslosenquote lag im März bei 4,4 Prozent. Im Februar hatte sie 4,6 Prozent und im März des Vorjahres 4,7 Prozent betragen. Hüther ergänzte: "Zuletzt waren im Jahr 1992 weniger Arbeitslose im März registriert."

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lag im Januar mit 1,425 Millionen Beschäftigten um 1,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Für den Anstieg sorgten vor allem das Verarbeitende Gewerbe, der Handel, das Sozialwesen, das Baugewerbe sowie Verkehr und Lagerei. Rückgänge gab es bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistern sowie in der Zeitarbeit.

Die Chance, eine Lehrstelle zu finden, sei rechnerisch auch weiter gestiegen, sagte Hüther. Auf 100 Bewerber kämen derzeit 124 Ausbildungsstellen. Noch 14 800 Stellen seien zu besetzten. Die meisten offenen Stellen gebe es in den Berufen Kaufmann/frau im Einzelhandel, Verkäufer/in, Kaufmann/frau für Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik, Anlagemechaniker für Sanitär, Heizung und Klima sowie Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Aber auch wer zahnmedizinischer Fachangestellter, Kfz-Mechantroniker, Bäckereifachverkäuferin oder Koch/Köchin lernen wolle, finde noch Stellen.