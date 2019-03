Hamburg

Hamburg wächst stärker als der Bundesdurchschnitt

29.03.2019, 12:09 Uhr | dpa

Die Wirtschaft in Hamburg ist im vergangenen Jahr stärker gewachsen als im Durchschnitt aller Bundesländer. Das Hamburger Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich real - nach Abzug der Preissteigerung - um 1,7 Prozent, teilte das Statistik-Amt Nord nach vorläufigen Zahlen am Freitag in der Hansestadt mit. Damit lag das Wirtschaftswachstum um 0,3 Punkte über dem bundesweiten Wert von 1,4 Prozent. Noch vor Hamburg lagen Spitzenreiter Berlin mit einem Wachstum von 3,1 Prozent sowie Hessen (2,2 Prozent), Bremen (2,1 Prozent) und Schleswig-Holstein (1,8 Prozent), gleichauf Rheinland-Pfalz.

"Das ist mehr als wir erwartet hatten", sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). Wachstumsträger waren vor allem die Industrie und die Bauwirtschaft, die Dienstleistungen blieben etwas zurück. "Gleichwohl sind in Hamburg wie im Bundesgebiet die gesamtwirtschaftlichen Risiken zu spüren", sagte Westhagemann. "Ich bin trotzdem optimistisch. Hamburg ist ein innovativer und attraktiver Standort." Eine der größten Herausforderungen für das ganze Land werde es sein, den Bedarf an Fachkräften zu decken.