Hollstadt

Unfall mit Rinderherde

29.03.2019, 13:06 Uhr | dpa

Eine Herde Jungrinder ist einem Mann in Unterfranken vors Auto gelaufen. Der 24-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er erwischte zwei Rinder, die am Donnerstag noch am Unfallort in Hollstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) starben. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde im Krankenhaus behandelt. An seinem Auto entstand ein Totalschaden von rund 12 000 Euro. Warum die Rinder aus ihrer Koppel ausbrechen konnten, war zunächst unklar. Der Besitzer der Herde hat seine Tiere wieder eingefangen.