Erfurt

Energieversorger TEAG: konstante Ausschüttungen an Kommunen

29.03.2019, 13:15 Uhr | dpa

Die Thüringer Städte und Gemeinden können in diesem Jahr mit ähnlich hohen Gewinnausschüttungen des Energieversorgers TEAG rechnen wie im Vorjahr. Vom Jahresüberschusses in Höhe von knapp 71 Millionen Euro will die Thüringer Energie AG 50,2 Millionen Euro an die Kommunen als Mehrheitsaktionäre des Unternehmens ausschütten, wie Vorstandssprecher Stefan Reindl bei der Vorstellung der Geschäftsbilanz am Freitag in Erfurt sagte. Thüringens größter Energieversorger sei auf dem vom Umbruch geprägten Markt "wahnsinnig stabil unterwegs". Der 2018 erzielte Umsatz liegt mit gut 1,7 Milliarden Euro etwa 26 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau.