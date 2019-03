München

Enkeltrick durchschaut: Polizei nimmt Betrüger fest

29.03.2019, 14:32 Uhr | dpa

Ein wachsamer 80-Jähriger hat den Enkeltrick durchschaut und den Betrüger in eine Falle gelockt. Ein angeblicher Enkel namens Norbert rief den Rentner am Mittwoch in München an und bat ihn um mehrere Zehntausend Euro für den Kauf einer Immobilie, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zum Schein ging der Mann auf die Forderung ein und verständigte zugleich die Polizei. Dann ging er zu einem Geldautomaten und täuschte vor, Geld abzuheben. Bei der anschließenden Geldübergabe konnte die Polizei einen 20-Jährigen festnehmen. Der Mann hatte Bargeld im hohen vierstelligen Bereich dabei, das vermutlich von anderen Betrugsfällen stammt. Die Polizei sucht nun nach den geschädigten Personen. Gegen den 20-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.