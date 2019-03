Dinslaken

Auffahrunfall mit vier Lastwagen auf A3

29.03.2019, 14:36 Uhr | dpa

Ein Auffahrunfall mit vier Lastwagen hat am Freitag den Verkehr auf der Autobahn 3 zwischen Dinslaken-Nord und -Süd ausgebremst. Die Autobahn musste am Morgen in Richtung Oberhausen zunächst komplett gesperrt worden. Die Lkw seien gegen 9.20 Uhr kollidiert, teilte eine Polizeisprecherin mit. Drei der Fahrer wurden der Feuerwehr zufolge verletzt. Rettungskräfte brachten die Männer in ein Krankenhaus. Im Verlauf des Vormittags wurde zumindest wieder ein Fahrstreifen freigegeben. Der Verkehr staute sich laut Polizei auf mehreren Kilometern.