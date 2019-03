Hoyerswerda

Mann erstattet Anzeige und kommt in Haft

29.03.2019, 16:10 Uhr | dpa

Ein Mann trägt in Handschellen. Foto: Sven Hoppe/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Mann hat am Donnerstag in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) einen Wohnungseinbruch angezeigt und ist schließlich selbst hinter Gittern gelandet. Beamte fanden im besagten Haus nicht nur eine wohl eingetretene Tür und offene Fenster, wie die Polizei Görlitz am Freitag mitteilte. Als sie den Zeugen überprüften, stellten sie fest, dass ein Haftbefehl gegen den 36-Jährigen vorlag. Da er die noch offene dreistellige Geldstrafe auch auf dem Revier nicht begleichen konnte, kam der Mann ins Gefängnis.