Fuldabrück

Einbrecher erbeuten Briefmarken im Wert von fast 4000 Euro

29.03.2019, 17:56 Uhr | dpa

Eher ungewöhnliche Beute haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Postfiliale in Nordhessen gemacht. "Sie erbeuteten dabei gut 200 Euro Bargeld und Briefmarken im Wert von rund 3800 Euro", sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel am Freitag. Laut Ermittlern hatten die Täter in der Nacht die Tür zur Postfiliale in Fuldabrück-Dennhausen (Kreis Kassel) aufgebrochen. Sie öffneten dann gewaltsam mehrere verschlossene Container und Kassetten und stahlen auch Paketscheine und einen Quittungsblock.