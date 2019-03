Hamburg

Taekwondo: Top-Kämpfer bei German Open am Start

29.03.2019, 19:32 Uhr | dpa

Auf dem Weg zu den Taekwondo-Weltmeisterschaften im Mai in Manchester nutzen einige Top-Athleten die German Open in Hamburg zur Vorbereitung. Gemeldet haben für das Turnier am Wochenende unter anderem Weltmeister Alexander Bachmann (-87 Kg), der WM-Zweite von 2017 und Europameister 2018, Wladislaw Larin aus Russland (+87 kg). Aus dessen Landsmann, Welt- und Europameister Maksim Khramtschow (-80 Kg), tritt an. Ebenfalls am Start sind Olympiasiegerin Shuyin Zheng (+73 Kg) aus China und die Olympia-Zweite und Weltmeisterin Abdooul Issoufou (+87 Kg) aus Niger.

Cem Ünlüsoy aus Hamburg, vergangenes Jahr Sieger in der Klasse +87 Kg, sagte: "Natürlich ist es mein Ziel, das zu wiederholen. Auf das Podium zu kommen, wäre aber schon schön. Doch das Feld ist stärker als 2018. Da sind ein paar harte Nüsse zu knacken."

Viel vorgenommen hat sich auch der Hamburger Philipp Trezciak, der am vergangenen Wochen bei den nationalen Titelkämpfen in Nürnberg in der Klasse bis 80 Kg triumphierte. Bei den German Open tritt allerdings in der Klasse bis 74 Kg an. "Die deutschen Meisterschaften waren der Anfang. Es soll noch weitergehen", sagte er. "Platz eins hier ist natürlich das höchste Ziel, aber ein Podiumsplatz wäre auch toll. Vor allem muss man jedoch sehen, sich mit Blick auf die WM nicht zu verletzten."