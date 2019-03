Potsdam

Forscher: Täuschung von Vaut ohne Auswirkungen auf Wahlkampf

30.03.2019, 08:33 Uhr | dpa

Der Politologe Jochen Franzke in seinem Arbeitszimmer an der Universität. Foto: Bernd Settnik/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Lügen des Brandenburger SPD-Europakandidaten Simon Vaut werden nach Ansicht des Verwaltungswissenschaftlers Jochen Franzke keinen größeren Effekt auf den Europawahlkampf haben. "Die Sache wird schnell vergessen sein", sagte der Professor der Universität Potsdam der Deutschen Presse-Agentur. "Auf den Kommunalwahlkampf sind auch keine Auswirkungen zu erwarten, da die Wähler deutlich unterscheiden können, was sie gerade wählen." Am 26. Mai werden die Vertreter für das EU-Parlament gewählt. Der 41-jährige Vaut hatte eingeräumt, dass er anders als angegeben nicht in Brandenburg/Havel, sondern in Berlin lebt und seine angebliche Partnerin von dort eine Bekannte aus Berlin sei. Die Landes-SPD wirbt für die Europawahl nun mit Ex-Juso-Landeschefin Maja Wallstein.