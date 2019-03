Wattenheim

Sekundenschlaf: 56 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt

30.03.2019, 10:22 Uhr | dpa

Ein 56 Jahre alter Mann ist im Kreis Bad Dürkheim am Steuer seines Autos eingenickt und hat einen Unfall verursacht. Infolge seines Sekundenschlafs sei der Mann am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 6 bei Wattenheim nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 56-Jährige fuhr ungebremst in den Fahrbahnteiler einer Autobahnabfahrt und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Anschlussstelle Wattenheim wurde während der Aufräumarbeiten für rund anderthalb Stunden gesperrt.