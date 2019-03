Berlin

Berlin Volleys gelingt Start ins Viertelfinale

30.03.2019, 10:35 Uhr | dpa

Die Erleichterung war den Berlin Volleys deutlich anzumerken. "Am Ende des ersten Satzes haben wir richtig Glück gehabt", sagte Manager Kaweh Niroomand, nachdem der Titelverteidiger zum Auftakt des Playoff-Viertelfinales der Volleyball-Bundesliga sein Heimspiel gegen die SWD powervolleys Düren am Freitagabend nur scheinbar sicher mit 3:0 (29:27, 25:19, 25:14) gewonnen hatte. Die Berliner können in der zweiten Begegnung am Mittwoch in Düren den Einzug in das Halbfinale perfekt machen. Sollten sie unterliegen, käme es am Sonntag in der Hauptstadt zur entscheidenden Partie.

"Wir sind froh über das Ergebnis, gerade weil im ersten Spiel immer so viel Druck auf den Schultern lastet", meinte Niroomand. Doch für ihn taugt der Erfolg allenfalls als ein kleiner Wegweiser zum Weiterkommen. "Noch ist gar nichts passiert", betont der Manager im Hinblick auf den Ausgang der Playoff-Serie gegen den Sechsten der Bundesliga-Hauptrunde. Tiefen Eindruck hinterließ bei Niroomand vor allem die Vorstellung der Dürener im ersten Satz: "Die haben in der Phase fast fehlerfrei Volleyball gespielt."

Mit 23:20 lagen die Gäste im ersten Durchgang in Führung. Berlins Trainer Cedric Enard reagierte mit etlichen Spielerwechseln. "Wir haben bei diesem Spielstand unseren Fokus nur noch darauf gerichtet, unbedingt den nächsten Punkt machen zu wollen", erzählte Mittelblocker Jeffrey Jendryk über das Verhalten der BR Volleys in dieser kritischen Phase. Vier Satzbälle in Serie hatte Düren, alle wehrten die Gastgeber ab. "Wir sind einfach relaxed geblieben", sagte Jendryk. Nach dem Ausgleich zum 27:27 machte sein Team kaltschnäuzig die beiden entscheidenden Punkte zum Satzgewinn.

"Danach wurde unser Spiel immer freier", registrierte Niroomand. Doch der Manager weiß, dass seiner Mannschaft in der zweiten Begegnung Schwerstarbeit bevorsteht: "Wir müssen über alle Elemente Druck ausüben, den Gegner zu Fehlern zwingen."