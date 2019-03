Fünfseen

Zwei Brände in Strohlagern in der Müritz-Region

30.03.2019, 12:09 Uhr | dpa

Gleich zweimal sind die Feuerwehren im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in der Nacht zu Samstag zu brennenden Strohlagern ausgerückt. Kurz vor Mitternacht brannten in Fünfseen rund 500 Altreifen und drei Strohballen, wie die Polizei mitteilte. Rund drei Stunden später rückten die Einsatzkräfte zu einer Strohmiete bei Ludorf aus. Dort standen rund 150 Strohballen in Flammen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Insgesamt sei ein Schaden von mehr als 5000 Euro entstanden.