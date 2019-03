Gera

Kipping: Grüne sollen Farbe bekennen

30.03.2019, 14:04 Uhr | dpa

Die Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, will die Grünen dazu bringen, sich zu möglichen Bündnissen im Bund zu positionieren. Während eines Landesparteitags der Thüringer Linken forderte Kipping die rund 120 Delegierten auf, sich eine Regierungsmehrheit vorzustellen, die etwa Menschen vor Armut schütze. "Ich möchte, dass wir eine solche soziale Alternative formulieren und die Grünen dazu zwingen, Farbe zu bekennen", rief Kipping ihren Parteikollegen am Samstag in Gera zu. Nach Ansicht Kippings müssten sich die Grünen im Bund entscheiden: "Schwarz oder rot, rechts oder links", sagte die Linke-Parteivorsitzende.