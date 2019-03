Kreba-Neudorf

Kretschmer dankt Naturschützern für Engagement

30.03.2019, 19:29 Uhr | dpa

Bei einer Obstbaum-Pflanzaktion im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Naturschützern für ihre Arbeit gedankt. "Viele von ihnen sind ehrenamtlich tätig. Was sie leisten, ist von unschätzbarem Wert für unser Land, für die hier lebenden Menschen und vor allem auch für künftige Generationen", sagte er in Kreba-Neudorf (Kreis Görlitz) am Samstag. Der Freistaat unterstütze deren Engagement, um einzigartige Kulturlandschaften zu bewahren.

Die Pflanzaktion ist eine von mehreren von der Gemeinde Kreba-Neudorf und der Biosphärenreservatsverwaltung gemeinsam organisierten Bürgeraktionen. Nach Jahrzehnten ohne Nutzung soll dort seit dem vergangenen Jahr eine alte Streuobstwiese neu erstehen.

Den Angaben zufolge hat das Land den Naturschutz von 2014 bis 2020 mit rund 270 Millionen Euro gefördert. Seit 2007 wurden demnach unter anderem mehr als 190 Hektar Hecken und Feldgehölze neu angelegt, mehr als 13 400 Obstbäume gepflanzt und mehr als 125 Hektar Hecken, Feldgehölze und Steinrücken saniert. Für die Arbeit der Naturschutzstationen stehen 2019 und 2020 jeweils 1,85 Millionen Euro bereit, 350 000 Euro mehr als zuletzt.